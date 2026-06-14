【ダラス（米テキサス州）＝林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本が１４日（日本時間１５日）に対戦するオランダに、両国の人たちの交流の場となっている日本人向けサッカーチームがある。

現地にサッカー留学した日本人男性が２５年前に創設し、これまでに１０００人以上の子どもらが参加してきた。Ｗ杯で２回目となる両国の対戦に、男性は「お互いの距離がさらに縮まれば」と期待する。

きっかけは運動不足解消

大学までサッカーに励み、卒業後に１年間、オランダにサッカー留学した川合慶太郎さん（５０）。「人々が生き急がず、時間がゆっくり流れる」。そんな風土に魅了されて移住し、現地日系企業に就職した後の２００１年１月に「Ｊ―Ｄｒｅａｍ（ジェイ ドリーム）」を設立した。首都・アムステルダム近郊で活動している。

きっかけは、現地の日本人駐在員に「子どもが外で運動する機会を作れないか」と相談されたこと。当時、日本人学校には狭い体育館しかなく、使える時間も限られていた。治安面の懸念などから、外で遊ばせない親も多かったという。

そこで、顔見知りの日本大使館職員らの協力を得て、小学校低学年の約２０人を対象に基礎的な運動に取り組む教室を始めた。すぐに高学年も加わったサッカーチームとなり、翌年には約６０人に増えた。

東日本大震災、深まる絆

川合さんは１０年に日系企業を辞めてチームの運営に専念し、子どもの親らも指導に加わる。現在は小学生だけでなく、幼稚園児や中学生、５０歳以下の大人も受け入れ、子ども約６０人、大人２０人余が所属する。

力を入れるのが現地住民らとの交流だ。現地チームとの交流戦を年に数回実施し、オランダ元代表選手らを招いて教室を開くこともある。２３年から参加する中学１年の男子生徒（１２）は川合さんに「オランダ人はフレンドリー。サッカーを通じて友達が増えた」と話している。現地チームからも「サッカーで国際交流ができるすばらしい機会」との声が上がるという。

１１年の東日本大震災も絆が深まる契機になった。

川合さんは震災直後から支援イベント準備に奔走。日本でプレー経験があるオランダのサッカー関係者らと協力し、約１か月後の４月１３日にアムステルダムで、地元の強豪アヤックスとＪ１・清水エスパルスの復興支援試合を実現させた。４万人近い観衆が詰めかけ、集まった寄付は７億円を超えた。「東北を助けたいとの思いに多くが共感してくれた」と感謝する。

交流戦は「前哨戦」

日本がＷ杯でオランダと対戦するのは１０年の南アフリカ大会以来。再戦が決まった昨年１２月以降、現地チームとの交流戦では「前哨戦だ」と声を掛け合う。

今回の代表にはチームの子どもと交流したメンバーもいる。川合さんが知人を通じて知り合ったＤＦ菅原由勢選手（２５）は、オランダのクラブに在籍していた１９〜２４年、何度か練習場を訪れ、「海外での生活自体が素晴らしい経験。両親への感謝を忘れないで」と子どもに伝えていたという。

「様々な交流を通じ、子どもたちがたくましく育ってほしい」という川合さん。今回の対戦では日本を応援する一方、オランダの優勝も見たいとの思いを明かす。当日はチームの子どもらと観戦会を開く予定で、「特別な対戦。結果はどうあれ、すばらしい試合になれば」と語る。