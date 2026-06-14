高市首相が１４日の日英首脳会談で打ち出す経済安全保障に関する首脳宣言の原案が判明した。

緊迫する中東情勢を踏まえ、エネルギーをはじめとするサプライチェーン（供給網）などで協力を強化する。１５日からフランスで開かれる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）を前に、日英の共同歩調を鮮明にする。

スターマー英首相との会談はロンドンで行われる。首脳宣言の原案では、中東情勢の影響で「世界経済へのリスクが高まっている」とし、エネルギー貿易の流れの確保や産油国・消費国の連携の必要性を強調。レアアース（希土類）など重要鉱物に関し、恣意（しい）的な輸出制限への「重大な懸念」を明記し、Ｇ７や同志国と備蓄を含む連携を進めるとした。日英間ではリサイクルなどの協力も推進する。

多角的貿易体制の重要性を確認し、日英が加盟する環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の強化も唱えた。人工知能（ＡＩ）や量子など重要・新興技術を巡り、両国の関係機関の協力を深め、投資促進や軍民両用技術の共同事業化を目指す。

首相は１３日、チャーター機で羽田空港を出発した。英国訪問に続き、１５日にはローマでイタリアのメローニ首相と会談する。同日からフランス東部エビアンでＧ７サミットに出席する。

首相は出発に先立ち、首相公邸で記者団に対し、サミットで重要鉱物の「共同備蓄連携構想」を提案すると表明した。独自の備蓄制度を持つ日本が主導して経済安保面の連携を強化する。レアアースなどの輸出規制で経済的威圧を強める中国の存在が念頭にある。

首相は記者団に、「インド太平洋の視点も含め、日本の立場と取り組みを積極的に発信していきたい」と語った。サミット期間中、米国のトランプ大統領との個別会談も模索している。