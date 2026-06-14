◇第108回全国高校野球選手権沖縄大会1回戦 KBC未来沖縄4―1宮古工・宮古総合実（2026年6月13日 沖縄セルラースタジアム那覇）

第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の出場49校を決める地方大会が13日、全国のトップを切って沖縄で開幕し、1回戦4試合が行われた。開幕戦ではKBC未来沖縄が4―1で宮古工・宮古総合実を下し、背番号11の右腕・中村琉碧（るい＝3年）が5安打1失点で完投勝利を挙げた。

中村が開幕戦の主役になった。125球、14奪三振の力投に「自分が勝たせる気持ちでした」と胸を張った。

エースの高橋叶（あきら）、背番号10の金城唯月（ともに3年）の状態が万全ではなく、大役が回ってきた。130キロ台前半の直球、縦横2種類のスライダーがさえた。2回からは毎回三振。8回に初めて連打を浴び1点を返されたが2死満塁のピンチをしのいだ。帽子はKBC、ユニホームの胸部分には「KBCGAKUEN」の文字。春夏通算7度の全国制覇がある名門、PL学園（大阪）をほうふつさせる。15年の創部時から憧れて貫く。神山剛史監督は「目標のチームだし、あれぐらい強くなって応援されるように。まずは沖縄でしっかり勝てるように」と語る。

オリックス・宜保、元巨人育成・大城元とプロ選手も輩出している新鋭校。昨秋、今春は県4強入り。目指すは春夏通じて初出場だ。チームスローガン「甲子園に呼ばれるチーム」はかなえるためにある。 （杉浦 友樹）