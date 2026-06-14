【ダラス（米テキサス州）＝星聡】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、世界ランキング１８位（１１日時点）の日本代表は１４日午後３時（日本時間１５日午前５時）から、１次リーグＦ組初戦で同８位のオランダと対戦する。

久保建英（２５）（レアル・ソシエダード）にとっては、不完全燃焼だった前回大会から成長した姿を見せる舞台となる。

名門バルセロナ（スペイン）の下部組織で技を磨き、史上２番目の若さとなる１８歳５日で代表デビュー。しかし、前回大会は無得点。その後も地位を確立できず、先発を外されて不満をあらわにし、森保一監督から厳しく怒られたこともあった。「久保建英イコール代表ではあまり良くないというイメージがあった」と語る。

ドリブルを多用するプレースタイルは独りよがりに映ることもあったが、スペインリーグで経験を積み、「プレーにも人間的にも幅が出た」と森保監督。技術はさらに洗練され、仲間も生かす。Ｗ杯アジア最終予選では主力として突破の立役者になるなど、日本の中心に成長した。久保は「スタッフから信頼されるようになったのが何よりうれしい。その信頼に僕の実力の範囲で応えたい」と話す。

日本は攻撃の核だった三笘薫（２９）（ブライトン）らを負傷で欠き、主将を務めてきた遠藤航（３３）（リバプール）も離脱するなど逆風が吹くが、「日本代表に対してポジティブなイメージがわいている。確かな力を世界に示したい」。かつての天才少年は、日本の「顔」となって２度目のＷ杯に挑む。