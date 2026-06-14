◇日本一の解説者 林陵平が解く未来予想図（1）

元東大サッカー部監督で「日本一の解説者」林陵平氏（39）が、スポニチ紙面に参戦し、日本戦の見どころをたっぷり語る。初回は14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦として対峙（たいじ）するオランダ代表を徹底分析。勝負のポイントにカウンターを挙げ、MF久保建英をキーマンに指名した。

直近の親善試合のアルジェリア戦とウズベキスタン戦を見ても、オランダ代表の個の能力はとても高い。どの選手も欧州のトップクラブでプレーしている。まずファンダイク。世界最高峰のセンターバックでキャプテンシーもある。ヘディングが強く、セットプレーは最も危険だ。中盤の底で攻撃のタクトを振るデヨングにボールをたくさん触らせると厄介。彼が消える展開にすることが日本は大事になる。左ウイングのハクポは攻撃のキーマン。カットインからのシュート、カットインからファーサイドへのクロスは要注意だ。ワントップのマレンのスピードにも警戒したい。

攻撃はコンビネーションで崩してくるというよりも、個人の能力でチャンスをつくり出してくるイメージが強い。CB2枚とデヨング、フラフェンベルクのボランチ2枚で前進しながら、左サイドのハクポが起点をつくる。そこから逆サイドに届けて、ドゥムフリス、シュメルビルが右のウイングの位置から背後に入ってくる形が多い。ドゥムフリスはかなり高い位置を取っており、ファンダイクからロングパス1本で背後を突く形も常に狙っている。

試合のキーポイントはカウンターになる。オランダは攻から守の切り替えが遅い。奪ったボールをカウンターにつなげられたら、チャンスが生まれる。まさに3月のイングランド戦で三笘が決めたゴールのようなイメージだ。オランダのウイークポイントと日本のチャンスのつくり方がかみ合うので、ここを生かしていきたい。

ゲーム展開を読むと、立ち上がりのハイプレスが重要になる。理想は前半のハイドレーションブレーク（開始から22分ごろに3分間の休息時間）までに勢いを見せること。一方、ハイプレスは日本の特長とはいえ、最後までは絶対に持たない。ハイドレーションブレークか、前半15分ぐらいからボールを持たれる可能性がある。そこからはミドルブロックで構えることになる。ミドルブロックの守備の強度と、奪ってからどれだけカウンターを打ち出せるかがポイント。前向きの状態でボールを奪いたい。右SBのドゥムフリス、左SBのファンデフェンと両SBが高い位置を取ってくるので、CBの脇を一気にカウンターで取れたらチャンスになる。

W杯は試合の入り、選手たちの温度感が重要になる。日本はアイスランド戦を最後に親善試合をしていない。入りが良ければ“いけるぞ”という空気になるし、最初に“オランダ強えな”と感じたら展開としては苦しくなる。立ち上がりからハイプレスがはまらず、全体が下がってずっと受け身になるような展開は一番避けたい。力関係は6対4でオランダ。ベストは勝つことだが、勝ち点1以上取れたらいい。

日本のキーマンは久保だ。チャンスメーク能力が素晴らしいことはみんな知っている。この大舞台でゴールがついてくると日本はより乗ってくる。注目の左シャドーは、オランダ戦に限れば前田が鍵になる。先発か途中出場なのかは分からないが、彼のスピードはカウンター攻撃と守備のプレスでより生きてくる。

◇林 陵平（はやし・りょうへい）1986年（昭61）9月8日生まれ、東京都八王子市出身の39歳。東京Vの下部組織出身で明大を経て09年に東京V入り。10年に柏へ移籍し、同年にJ2優勝、翌年にJ1制覇を経験。その後は山形、水戸、町田、群馬など主にJ2でプレーし、20年限りで現役引退。引退後は指導者と解説業をこなし、21〜23年に東大ア式蹴球部（サッカー部）の監督を務めた。1メートル86。利き足は左。