北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表は14日（日本時間15日）に1次リーグ初戦のオランダ戦を迎える。決戦ムードが高まる中、2日前に飛び込んできたニュースにファンから無念の声が上がっている。

NHKは日本時間13日、公式サイトで「番組についてのお知らせ」というメッセージを掲載。19日に放送予定だった遠藤航とNHKのサッカーテーマ「烏」を書き下ろした歌手・米津玄師のスペシャル対談が見送りになったことを発表した。

「『FIFA ワールドカップ2026』に臨むサッカー日本代表の遠藤航選手が、怪我のため代表を離脱することを発表しました。NHKで放送を予定している『米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談』は、対談の内容が『大会に出場すること』を前提としているため、総合的に判断した結果、放送を見送ることになりました」

日本代表の主将を務める遠藤は2月に左足首を負傷した影響で、日本時間12日に代表を離脱することが決定していた。

NHK公式サイトによると、対談は遠藤の所属するリバプールの本拠地イギリスと東京をつないで行われ、米津が「烏」に込めた思いを、遠藤が戦いに挑む決意を語り、それぞれ第一線で活躍する2人が共鳴する内容だったという。

NHK MUSIC公式Xで見送りがアナウンスされると、ファンからは「え……」「大丈夫かなと思ってはいたけど、やっぱそうか…」「賢明な判断だ」「楽しみにしてたけど事情が事情だもんな…」「本人が一番無念に感じてるでしょうから見送りは英断」と無念の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）