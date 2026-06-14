芸能界屈指のサッカー通として知られる元日向坂４６の女優・影山優佳（２５）が北中米Ｗ杯で日本時間１５日午前５時にオランダとの初戦を迎える森保ジャパンにエールを送った。

５歳からサッカーを始め、プロも認める豊富な知識を持つ影山は前回（２０２２年）のカタール大会で全６４試合を観戦。深夜まで熱戦を見守り、ＳＮＳで感想を投稿して「＃影山寝ろ」がトレンド入りするなど、注目を集めた。

今大会は出場国が３２から４８に、試合数も１０４試合に増加した。動画配信サービス「ＤＡＺＮ」の中継ゲストとして現地から興奮を届ける予定で「心地よい寝不足の中、熱狂する夢のような日々がまた始まる。ワクワクします。できる限りの試合を見るつもりです」と心を躍らせている。

日本は１次リーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。「選手同士の連係や蒸し暑い気候への対応をブラッシュアップさせて、決勝トーナメントへのステップにしてほしい。過去最強の日本代表として、８強の壁を突破して過去最高順位を狙えるはずです」

キープレーヤーとしてボランチの鎌田大地（２９）、佐野海舟（２５）を指名した。「ピンチを未然に防ぐような、何か大きなプレーが起きる前の行動が、この４年間で森保ジャパンが成長してきた部分なんです」

さらに「層の厚さが過去最高」と力説。「前回も見事だった久保建英選手、堂安律選手の連係は健在。上田綺世選手、前田大然選手はパッとゴールを奪える決定力がある。最終ラインには冨安健洋選手が帰ってきました。あと、個人的に注目は鈴木唯人選手。彼が世界に見つかる大会になる気がします」と説明した。

各グループ上位２か国と３位の上位８か国の計３２か国が決勝Ｔ進出。４強入りには決勝Ｔで３勝が必要になる。「途中交代も生かして９０分間、チーム一丸で戦い抜いて、粘り勝ちをしてほしい。それができるチームだと信じています」と力を込めた。（有野 博幸）

◆影山 優佳（かげやま・ゆうか）２００１年５月８日、東京都生まれ。２５歳。中学時代にサッカー４級審判員の資格を取得。１６年５月に「けやき坂４６（後の日向坂４６）」オーディションに合格。２３年に卒業し、女優に転身。初エッセー集「影まで愛して」を７月３０日に発売する。身長１５５センチ。血液型Ｏ。