◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１―２巨人（１３日・ベルーナドーム）

待ってました！ 巨人のリチャード内野手（２６）が今季初打席でいきなりアーチを描いた。「７番・一塁」で先発し、同点の２回１死、西武・隅田の直球をファーストスイングで捉え左翼席へ１号勝ち越しソロ。３月の左手骨折で出遅れ１２日に昇格したばかりの大砲の決勝弾で連敗は２でストップ、６回１失点のウィットリーが約２か月ぶりの２勝目を挙げた。貯金７とし、セ・リーグ首位をキープしたチームは、５カード連続勝ち越しをかけて１４日、交流戦最終戦に臨む。

ド派手に“開幕”を告げた。雄たけびを上げてホームインしたリチャードは、ベンチのナインを張り倒す勢いで豪快にハイタッチした。「リハビリを支えてくれたトレーナーさんたちのおかげで打つことができました」。今季初出場で初打席、２６年のファーストスイングで左翼席に１号を放り込んだ。

１―１の２回１死、２球目の内角低め１４８キロ直球をすくい上げた。１２日の西武戦（ベルーナＤ）で１軍に初合流し「７番・一塁」でスタメン出場。「プレーボールかかってからは競った試合になるんだろうなと思って速攻、ピリつきました」と集中力を高めたひと振りがＶ弾で結実した。好左腕・隅田を相手に先発起用した橋上監督代行も「ああいうのを期待していますし、今日は期待に応えてくれましたね」と感謝した。

海を越えたエールが復帰への道のりを支えてくれた。３月１１日のオープン戦（ペイペイＤ）で左手小指に死球を受けて骨折。包帯を巻いた傷心の帰京への道中で「リハビリは地道でつまんないけど頑張れよ」とブルージェイズ・岡本からＬＩＮＥが届いた。侍ジャパンの一員として決勝ラウンドの地・マイアミに到着直後のメッセージに「これから世界と戦う前に…。マジでうれしかったです」。昨季、左肘じん帯損傷から３か月のリハビリを経て復活した師の背中を見ていたからこそ、１軍に返り咲く日への誓いを立てた。

「最強になって戻ります」。リハビリ中はこれまで取り組んでこなかった体幹トレを朝の日課にすると、１８９センチ、１２０キロの体が“覚醒”した。ジャンプや２０メートルの短距離ダッシュの瞬発系種目は自己ベストを大幅に更新し、チームトップクラスのキャベッジに匹敵する数値をマーク。春季キャンプ中は疲労で体の節々が悲鳴を上げていたが「全部、完璧に治りました」と進化した肉体が完成した。

帰ってきた大砲の一発でチームは連敗を２で止めた。交流戦最終戦の１４日・西武戦を前にしたヒーローインタビューで「交流戦ＭＶＰに向けて頑張るので、また応援よろしくお願いします！」とＧ党の爆笑を誘った大砲。豪快な一発を手土産に、巨人の元気印が帰ってきた。（内田 拓希）

◆リチャードの負傷とリハビリ経過

▽３月１１日 ソフトバンクとのオープン戦（みずほペイぺイ）で左手小指に死球。「左第５中手骨骨折」と診断。

▽４月１５日 マシン打撃と守備練習を再開。

▽同２４日 Ｇ球場の室内でフリー打撃を再開。「野球ってこんなに楽しかったんだな」。

▽５月２日 ファーム・リーグの広島戦（Ｇタウン）に「４番・一塁」で実戦復帰し、３回にバックスクリーン右へ特大弾。「声援を聞いて涙が出そうに」

▽同５日 ハヤテ戦（ちゅ〜る）に「４番・三塁」で出場も、３回の守備で邪飛を追った際に右太ももに違和感を覚えて再離脱。

▽同２７日 ファーム・リーグのヤクルト戦（Ｇタウン）に「３番・ＤＨ」で実戦復帰。

▽６月１１日 ファーム・リーグの西武戦（Ｇタウン）で１打数１安打。試合後に１軍昇格が決定。