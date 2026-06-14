オリックス・森友哉捕手（３０）と大阪桐蔭野球部時代のチームメートで、ステージ４の希少がんと闘う福森大翔（ひろと）さん（３０）が、１２日のオリックス―阪神戦（京セラＤ）で始球式を務めた。京セラＤが感動に包まれた昨年６月１５日の巨人戦に続き、見事なノーバウンド投球を披露。日頃から互いにパワーをもらい、特別な信頼関係で結ばれる２人が１３日、エールを交換した。（取材・構成＝南部 俊太、長田 亨）

福森さんは、生きている喜びをかみ締めた。「いい人生、すてきな人生を歩めています」。森友の背番号「４」のユニホームを身にまとい、２年連続で立った京セラＤのマウンド。一塁ベンチ横では、上半身のコンディション不良で離脱中の親友が優しい目で見守っていた。感謝の思いを込めた１球。ノーバウンドで若月のミットへ収まった。

大阪桐蔭３年時の１３年、外野手として春夏連続で甲子園出場。立命大を卒業後は、ハウスメーカーに就職した。ところが、２１年に２つの希少がんが発覚。５年生存率は１０％未満と伝えられた。がんはステージ４と進行し、今年３月に４度目の手術。「前向きに生きていかなアカン！」。絶望の淵で励まし、元気づけてくれた一人が、森友だった。

「森友哉の存在自体が、僕のエネルギーです」。互いのＳＮＳやニュースを見ることが、前へ進む力になった。それは森友にとっても同じ。「絶対にしんどいはずなのに、大翔は苦しそうにしない。常に明るく振る舞うのは、本当にすごいことだと思います」と福森さんの精神力に感服した。

森友は笑みを浮かべ、柔らかい言葉を続けた。「大翔が元気でいれば、僕も元気になる。僕が元気なら、大翔も元気になる。そこは『たぶん』ですけど…（笑）ほんと、持ちつ持たれつなんです」。今の目標は、かつて恒例行事としていた年末の旅行。「だから、常に元気でいてもらわないと困ります」と呼びかけた。

福森さんは食生活で「脱・添加物」を徹底している。栄養価の高い「五分づき」の玄米を主食とし、有機野菜や大根、ニンジンなど根菜中心のおかず２品が主なメニュー。全て、妻・聖欄（せいら）さんの手づくりだ。森友も「けがをするのが一番嫌で」と、５０試合の出場にとどまった昨年を踏まえ、食生活を改善。「大翔に比べれば味も全然あると思いますけど、玄米も食べ始めてみると、めっちゃおいしくて…」と共通の話題もできた。

くじけそうになる。心が折れそうにもなる。それでも福森さんが笑顔なのは、気づきがあったからだ。「一人では生きていけない」。最愛の妻や家族、森友をはじめとした友人。今月２７日には、第１子となる男の子が誕生する予定だ。

「家族みんなで１年でも長く、友哉の頑張っている姿を見るのが一番の夢。活躍を見るだけで泣きそうになるし、刺激をもらいます」。同じように闘病している人たちに、最も伝えたいのは「諦めない気持ち」を持つことだ。「希望を持って生活すれば、必ずいい方向にいくと信じています。最後は勝つ！」。２人で紡ぐ深い絆。真っすぐに、ひたむきに、歩み続ける。

◆福森 大翔（ふくもり・ひろと）１９９５年７月２９日、大阪市生まれ。３０歳。小学３年で野球を始め、中学時代は大阪都島ボーイズでプレー。大阪桐蔭３年時の２０１３年に外野手として春夏連続で甲子園に出場しともに１６強入り。夏は２回戦・日川（山梨）戦でサヨナラ打を放った。甲子園通算１９打数９安打３打点。立命大卒業後はハウスメーカーに入社したが２１年に２つの希少がんが発覚。２４年には複数箇所への転移が見つかり、完全寛解を目指し闘病する日々を過ごす。右投右打。

◇希少がん 人口１０万人あたりの罹患（りかん）数が６例未満と、他のがんと比べて発生率が低い悪性腫瘍の総称。「消化管間質腫瘍」や、胸部などにある傍神経節から発生する「パラガングリオーマ」など、約２００種類もの悪性腫瘍が該当する。それぞれの発生数が少ないため、治療法が確立されていないことが課題となっている。

◆福森大翔さんの２５年始球式ＶＴＲ ６月１５日の巨人戦（京セラＤ）で、始球式に登板。両親や妻・聖欄さん、大阪桐蔭の先輩の西岡剛氏、岩田稔氏も見守るなか、１８・４４メートル先の捕手・森友のミットにノーバウンド投球を収めた。熱い思いを受け取った森友は、同点の５回に決勝の右前打。お立ち台では「負けないように頑張ってください」と涙ながらにエールを送った。