◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天０―２広島（１３日・楽天モバイル最強パーク宮城）

広島・辰見は堂々と杜の都を駆けた。２点リードの８回１死、佐々木の代走で登場。続く小園の２球目に、楽天時代は禁止されていたヘッドスライディングで二盗を決めた。昨オフの現役ドラフトで楽天から加入したスピードスター。恩返しの思いも強かった一戦で５０メートル５秒７の快足を飛ばし「変な感じ。色々な感情があった」と率直な思いを明かした。

育成入団した楽天時代は２４年に１軍デビューしたが、同年の２試合出場にとどまり、育成再契約も経験。もどかしい思いを抱えていた２５年１月が野球人生の転機になった。「手足がないのに、速くて強い」と自主トレ先の奄美大島で出会ったハブに衝撃を受けた。「ハブみたいな動きがしたい」と体幹への意識を強め、昨年はイースタン断トツの３１盗塁。１軍で出番こそなかったが、自信を深めた。

試合前の全力疾走はごくわずか。「試合になれば自然と全力になる」と感触を確かめながら一歩一歩丁寧に走る。クールなキャラクターだが「緊迫する場面になればなるほど、テンションが上がる」とメンタルも本物だ。ここまで代走だけでリーグ３位の１５盗塁。新天地でまばゆい輝きを放っている。（直川 響）