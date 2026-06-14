◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）

オリックスの山崎が、関西ダービーで意地を見せた。１点ビハインドの８回、３番手で１イニングを完全投球。佐藤を一ゴロ、大山を右飛に仕留めると、最後は嶋村をこの日最速１５５キロで見逃し三振に封じた。５月２０日のソフトバンク戦（京セラＤ）から、自身８試合連続で無失点。「２連投でも出力が出ていた。記録はいつか途切れると思うので…」と苦笑いを浮かべたが、充実感がにじんだ。

プロ１０年目の開幕前には、一般女性との結婚を発表。「抑えた時は野球の話をするけど。打たれた時はあえて話さないでいてくれます」との気遣いに、感謝は尽きない。ネックレスには結婚指輪を付け、練習では愛犬のジョーくんをイメージした刺しゅう入りのグラブを使用。「家族のために頑張らなければ」と、“ニューアイテム”からもパワーを存分にもらっているはずだ。

連勝が４で途切れ、４月６日以来の４位後退となったなかで、１６０キロ右腕の好調は明るい材料。「けがをせず、しっかりと結果を出してチームに貢献したい」と真っすぐに前を向いた。（南部 俊太）