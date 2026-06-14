市川團十郎（４８）が２０２２年に歌舞伎界最高峰の大名跡を１３代目として襲名してから４年、着実に風格が増している。８代目尾上菊五郎（４８）と共演した５月「團菊祭」の「助六由縁江戸桜」など古典を守りながら、歌舞伎の未来のために「海外のお客様も楽しめる歌舞伎を考えないといけない」と世界に目を向ける。歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）夜の部「春興鏡獅子」では長女の市川ぼたん（１４）、長男の市川新之助（１３）と親子共演する。（有野 博幸）

「新しい時代を感じてもらえたら」と意気込み、「團菊祭」に臨んだ團十郎。「助六―」で團十郎の助六、８代目菊五郎の揚巻、尾上松緑（５１）のくわんぺら門兵衛として、「平成の三之助」がそろい踏み。令和の歌舞伎界をけん引する決意がにじみ出ていた。

江戸の伊達男・助六が紫の鉢巻きを締め、蛇の目傘を手に下駄（げた）の乾いた足音を鳴らして登場すると場内は拍手に包まれた。「家の芸に向き合って、１３代目團十郎に書き下ろされた作品、自分にあて書きしてもらったと思うくらい、強い気持ちで勤めました」。観客の視線を一身に集め、空間を支配する存在感。揚巻と並ぶことで、さらに輝きを増した。

新之助から海老蔵、團十郎となり、芸を成熟させてきた。「新之助は新しく伸びていくイメージ。海老蔵は華やかに跳びはねる。團十郎はどっしりとした土台のような安定感。名前が人を変えていくということでしょうか」。海老蔵時代は報道陣が集まった取材会でピリピリと緊張感を漂わせることもあったが、最近はすっかり落ち着いた様子。度々冗談で記者たちを笑わせている。

「平成の三之助」は三者三様のやり方で、歌舞伎界を支えている。「松緑さんは歌舞伎座に出て、古典の作品をやることをとても大事にされている。昔ながらの歌舞伎俳優の空気を持っている。８代目菊五郎さんは伝統を守りながら、新しいことも企画していきたい人。彼は考え過ぎて悩むこともあるので『一緒に頑張ろうな』と励ましながら相談に乗っています。これからも、程良い距離感で力を合わせていきたいですね」

昨年は歌舞伎を題材にした映画「国宝」（李相日監督）が興収２００億円超で、邦画実写の歴代最高記録を更新する大ヒット。「国宝効果」で歌舞伎の観客動員も増加した。それから１年、現在の状況は「新しく歌舞伎をご覧になるお客様が増えたのは、とてもありがたいこと。知っていただいたことで、今後は見たい演目、見たい歌舞伎俳優が選別されるはず。見たいと思ってもらえる俳優になれるように努力し続けないといけませんね」と冷静に見極め、気を引き締めた。

舞台から客席を見て、気付いたことがある。「海外からのお客様は手元の通訳を見ながら観劇されていたので、『楽しんでいただけたかな？』と心配になりました。日本のお客様と同時に、海外からのお客様にも楽しんでいただける歌舞伎を考えていきたい」と思いを巡らせる。

海外からも注目される１３代目團十郎襲名披露のドキュメンタリー映画「襲名」（三池崇史監督）が９月に公開され、来年は海外公演も控える。歌舞伎の未来のため、「世界の團十郎」が意欲を燃やしている。

〇…團十郎が新歌舞伎十八番「春興鏡獅子」の小姓弥生後に獅子の精を演じるのは１月以来、半年ぶりになる。早期の再演に「一度は断りました」。それでも、ぼたん、新之助との共演に「ぼたんが歌舞伎座に立てる。子どもに弱いのでやることにしました」。歌舞伎は子役を除き、基本的に男性のみで行うもの。ぼたんは現在１４歳で「歌舞伎座での共演は最後かもしれない」と出演を決めた。歌舞伎座で「市川團十郎」の名で弥生、獅子の精を勤めるのは９代目團十郎の初演（１８９３年）以来１３３年ぶり。偉大な先人への敬意を胸に舞台を勤める。