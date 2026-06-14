◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ソフトバンク８―１ヤクルト（１３日・みずほペイペイ）

ソフトバンクがヤクルトに大勝し、２年連続１０度目の交流戦優勝に前進した。今季初の「２番・遊撃」でスタメン出場した野村勇内野手（２９）は、２打席連発を含む４打数２安打３打点と「オゾン層破壊打法」がさく裂。８得点の猛攻をけん引した。交流戦は残り１試合。西武、日本ハムの結果次第で、１４日にも歓喜の瞬間が訪れる。

交流戦Ｖを大きく引き寄せた。２―１の６回先頭。野村はヤクルト・山野のワンシームをバックスクリーン右へ運んだ。４点リードの７回１死一塁では、左越えに４号２ランを放って２打席連発。野村は会心の一撃を「オゾン層破壊打法」と表現しており、お立ち台では「オゾン層破壊してんの俺やで〜」と一発ギャグも披露した。関西・兵庫出身で明るいキャラクター。９日の阪神戦（みずほペイペイ）に続く１試合２発と、「らしさ」全開の１日だった。

チームへの貢献は豪快なアーチだけではない。２回に先制を許したが、３回２死でフルカウントから四球を選んで出塁。直後に近藤の逆転２ランが生まれた。小久保監督も「勇（野村）は長打力があるので、チームの雰囲気を変えられる力がある」と爆発力を再確認した一方、四球への評価も「大きかった」と忘れなかった。

昨季は１２６試合に出場し、打率２割７分１厘、１２本塁打、４０打点と活躍。２６年は遊撃のレギュラー奪取を誓ってスタートした。それでも、開幕後は５月までで打率１割６分１厘、本塁打なし。苦しむ期間は長かったが「野球は打球速度が１キロ上がれば、安打になる確率も上がる。究極は３球フルスイングして帰ってくること」と２５年に山川から教わった姿勢を貫いてきた。プロ野球選手のバットの長さの主流は８５センチ前後だが、長打を求めて使う８７センチのバットも「道具とかじゃない」と変えなかった。「やり続けるだけ」と辛抱強く試行錯誤してきたからこその結果。５月下旬には第３子となる次女も誕生し、より強くなった責任感とともにグラウンドに立っている。

チームは３本塁打などの猛攻で計８得点。今季７勝を挙げているヤクルトの山野を攻略した。交流戦も残り１試合。小久保監督は「僕らはやるべきことをやりたい」と白星締めだけを見据えている。１０度目の優勝に向けて、一丸となって戦うだけだ。（森口 登生）