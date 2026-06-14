お笑いタレント明石家さんま（70）が、13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、“義理の孫”と対面したと明かし、“義じぃ”としての思いを語った。

さんまは、元妻で俳優の大竹しのぶの長男・二千翔さんに子供が生まれ、先日、大竹の自宅で初対面したと言う。「俺、子供とワンちゃんに凄い愛されるって言うのは前からわかっていたんですけど、二千翔の子供、要するに義理の息子だから“義じぃ”って呼ばれているんですけど」と明かした。

さんまは、赤ちゃんの「首が座ってからしか会わんって怖いから。首が座ったんで」と、この時期になったことを説明。「お父さん、お母さん以外は、抱いたら泣きよるねん。大竹さんの時なんか、笑うぐらい“うわぁ〜ん！”って。大竹さん抱いたら“なんで？なんで？”って言うて。抱きグセつけてしもて、“他の人に抱かれたらまだダメなんですよ”って言う」状態だったが、「俺のところにスッと持ってきたら、抱いた瞬間に笑いよったんです」と語った。

大竹はちょっとぶ然とした表情だったというが、さんまは「もう、あかんな。あの瞬間で、ちょっと心はメロメロになってしまう。俺にだけ笑いよるんだから」とうれしそうに語った。

「ほいでね、指をしゃぶっとる、ずっと。俺もマネして指をかんだら、ずっと見ているから、離す練習をさせたんです。そうしたら、初めて人のマネをしよったんです。俺が“指、おいしいね〜。離そうか〜、ポ〜ン！”って。そんなら同時に。二千翔はすっごい驚いてた」とうれしそうに語った。

大竹が「なんで私だけ泣いて、なんで、この人の時は笑うの？」と言ったため、さんまは「赤ちゃんは、人を見る目があんねん。すぐにいい人かどうかわかるねん」と答え、にらまれたと笑っていた。

大竹は82年にTBSのドラマディレクターだった服部晴治さんと結婚。85年に長男・二千翔さんを出産するも、87年に服部さんが死去。88年に明石家さんまと再婚し、89年に長女・IMALUを出産、92年にさんまと離婚した。二千翔さんは昨年5月に結婚。同9月に都内式場で披露宴を開き、さんまの感動スピーチも話題になった。今年5月に、大竹は二千翔さんに第1子が誕生したことを明かしていた。