◇陸上日本選手権第2日（2026年6月13日 愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねて行われ、女子800メートル決勝は日本記録保持者の久保凛（18＝積水化学）が2分1秒54で3連覇を達成した。日本陸連が定める選考基準を満たしてアジア大会の代表入りも決めた。100メートル決勝は男子の多田修平（29＝住友電工）が5年ぶり2度目、女子の井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が2年連続の優勝を飾った。

悔し涙が歓喜の涙に変わった。女子800メートル決勝でスタートから3番手でレースを進めた久保は、最後の直線で一気に加速。残り30メートルで先頭を走っていた塩見をかわしてフィニッシュした。同種目で20年ぶりとなる3連覇を成し遂げ「ホッとした。やっとここまで戻ってこられた」とうれし泣きした。

ケガで出遅れた今季。社会人デビュー戦となった5月10日の木南記念で7位に沈み、悔しさのあまり号泣した。「もう無理や、と。心が折れちゃった」。一時は食事が喉を通らないほど落ち込んだが、同じ所属の新谷仁美らチームメートに励まされ、心身ともに回復。必死に練習を積み、再び日本一となった。

サッカーW杯北中米大会が開幕。いとこの建英らが臨む1次リーグ初戦の日本―オランダ戦を「もちろん見ます！」と言い「明日までは陸上で、あさってからサッカーという形にしていただけたら」と報道陣に笑顔でお願いした。アジア大会の代表に決まった18歳が、森保ジャパンからも刺激をもらう。