女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める１３日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。ゲストの大先輩、元ＴＢＳでフリーの堀井美香アナウンサー（５４）とのトークで、自身の食生活について明かす場面があった。

１男１女の母である堀井アナが、「おうちではどんなご飯を作られるんですか？」と質問。これに田中は「だいたいお米とおみそ汁と、ストックしてる副菜、ひじきとかきんぴらとか。あと、何かしらお魚を焼いたりだとか」と返答。「フライパンでお魚を焼く用のアルミホイルを敷いて焼くと、まあまあおいしく焼けるので。魚焼きグリルとかないんですよね」と話した。

マンションだと魚を焼いた時のにおいが気になることから、「最近はもっぱら蒸す、せいろ蒸しです。切り身をしょうがだったりとか、調味料に漬けたものを野菜と一緒に蒸す」と、話題のせいろ蒸しが多いと明かした。

続けて田中が「生きるための食事ですから。これが家族のってなると、全然違うんだろうなって。毎日同じ副菜ってわけにもいかないし」とつぶやくと、堀井アナは「いいのよ同じもので」と、“熟練ママ”らしく返していた。