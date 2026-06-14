ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」が13日に開幕。きょう14日の2日目、メインレースは12Rの「2ndドリーム」だ。

誰を無印にするか迷う好カードとなった。軸はもちろん桐生。初日5Rの不良航法により減点10を科されたが、ここを含めた残り4走で37点を稼げば得点率は6.00に届く。だからこそ絶対に落とせない。スタートを決めて先手。あとは音速ターンで突き放す。初日にカド捲り1着の菊地が、どこまで迫るか。その菊地が攻めれば馬場にも展開は向く。＜1＞＜3＞＝＜4＞本線。気配は甘くてもコース利が大きい瓜生に最後の印を託した。かといって外の山口、平本も好気配。道中の接戦はヒートアップしそうだ。

＜1＞桐生順平 走り出せば普通です。スタートが届かないし、ピット離れとか手前のところが欲しいです。

＜2＞瓜生正義 体感は朝より良くなったけど、鎌倉さんとか上の人はいます。朝も小池（修平）君とかスリットの行き足が違いました。整備士さんと相談してみます。

＜3＞菊地孝平 どちらかといえば伸び型で、出足、乗り心地も素晴らしくはないけど、十分です。3枠はちょうどいいところです。

＜4＞馬場貴也 最近の中ではいい方です。後半はスタートが遅すぎました。

＜5＞山口剛 ペラが24年間で走ったことのない形で叩けません。足は数字以上の感触があるし、ペラで動いている可能性もあります。

＜6＞平本真之 ターン回りや舟の返りがいいですね。直線は山崎（郡）選手、小池選手とかがいいけど、間違いなくエンジンはいいですよ。