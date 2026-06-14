玉野競輪場のG3「車輪疾駆の風々杯」は13日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、14日の最終日12Rで争われる決勝戦メンバーが出そろった。

南関勢が別々となって3分戦になった。3連勝で勢いに乗る野中を信頼。パワーには定評があり、同型の野口を制してG3初Vだ。再度付く岡村が援護して迫る。野口が主導権を握れば海老根の抜け出しも十分。安彦は冷静に運び捲り勝負か。気配いい西田も圏内。

＜1＞海老根恵太 野口君もキツかったと思うけど、自分もキツかった。3角で内を締めることに専念していて3番（西田）に行かれてしまった。野口君。

＜2＞三宅達也 （岩谷）拓磨に離れているのでペケですね。（地元で）自然体だと言っているけど、力が入っているね。同級生の海老根君。

＜3＞安彦統賀 状態が悪い中で二人で勝ち上がれたのは大きい。自力自在に。

＜4＞志村龍己 安彦君は流れに沿った走りをしてくれて凄く付きやすかった。状態は悪いと思ったけどいいですね。安彦君。

＜5＞野中龍之介 作戦通り。しっかりと踏んでいけた。3連勝で勝ち上がれたのはうれしい。自分の強みを出せるように、出し惜しみなく攻めたい。自力。

＜6＞西田将士 （最後方で）勝負圏ないと思い、行けるところまで前に踏んだ。岡村さんへ。

＜7＞岡村潤 野中君は踏み直していて、抜ける感じはなかった。準決の感じが一番良かった。野中君。

＜8＞福田滉 ここ最近の成績ではありえない成績。G3初の決勝。志村さん。

＜9＞野口裕史 自分のタイミングで行けた。9車の方が走りやすい。自力。