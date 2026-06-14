◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ホワイトソックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場となったが、２試合ぶりの復帰となった。

この日の試合前、ロバーツ監督は「本人の意向もあるし、トレーナー陣の判断もあった。おとといの試合では予防的な意味で途中交代させたし、昨日は治療を受けた。今日は状態がとても良く、出場しても悪化することはないという確信がある」とし「キャッチボールをした時に膝がどう反応するかだね。負荷やひねりに対してどう感じるか。それは良い判断材料になると思う」と明かした。

大谷はその後、キャッチボールを行った。３日ぶりの実施で約１５分間、変化球を交えて投球した。左膝の状態を確認しながら、スプリットを入念に確認する場面もあった。

指揮官は「投手・大谷」が予定通り１７日（同１８日）の本拠地・レイズ戦で先発することを改めて明言。ただ、この日の制限について聞かれると「盗塁はさせない」と答えた。キャッチボールを終えた大谷は一塁から二塁を回る程度のベースランニングを３本行い、膝の感覚を確かめた。

１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で３回に２試合連発の１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球と合わせると全４打席で出塁していたが、２点リードの７回１死一、二塁で代打が送られた。球団は交代理由を「左膝の炎症」と発表していた。