◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場。しかし、ロバーツ監督は試合後に「（明日の出場は）何かしらのワークアウトを行って準備させたいと考えている。その上でどうするかを判断する」としながらも「現時点では楽観的に見ている」と２試合ぶりに復帰する可能性が高いことを示唆していた。

この日の試合前、ロバーツ監督は「本人の意向もあったし、トレーナー陣の判断もあった。おとといの試合では予防的な意味で途中交代させたし、昨日は治療を受けた。今日は状態がとても良く、出場しても悪化することはないという確信がある」とし、「今日はキャッチボールもする予定で、その際にどう感じるかを確認する。ただ打撃に関してはとても良い状態だと思っている」と説明した。加えて「基本的にはフル（出場）でいけると思っています。ただ、キャッチボールをした時に膝がどう反応するかだね。負荷やひねりに対してどう感じるか。それは良い判断材料になると思う」と明かした。大谷はその後、約１５分のキャッチボールを行った。

大谷は１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で３回に２試合連発の１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球と合わせると全４打席で出塁していたが、２点リードの７回１死一、二塁で代打が送られた。球団は交代理由を「左膝の炎症」と発表。指揮官は「トレーナーと話したところ、膝の裏側とハムストリングの辺りに少し違和感があると。（心配の度合いは）決して高くない。無理をさせたくなかった」と軽症を強調していた。

だが、１２日（同１３日）の試合は大事を取って治療に専念させた。ロバーツ監督は同日の試合前には「精密検査でも異常は見つからなかった。膝が少し腫れただけで、ＩＬ（負傷者リスト）入りを考えるような状況ではないが、もう一日余裕を持たせることが賢明だと思った」としていた。

これまで月別最多の６５本塁打を記録している６月は今季もこの日まで３６打数１６安打の打率４割４分４厘、３本塁打、９打点と勢いが止まらなかっただけに、大谷が１試合の休養だけで復帰できたことは朗報だ。