甘い空気感は絶対に許されない。「自分がやっていかないといけないという思いも強い」。大役を担う板倉滉のリーダーシップ【日本代表】

甘い空気感は絶対に許されない。「自分がやっていかないといけないという思いも強い」。大役を担う板倉滉のリーダーシップ【日本代表】