在ロサンゼルス日本国総領事館がX更新

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で、1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）にオランダと激突する。初戦2日前の日本時間13日、衝撃の援軍が現れ、ファンの間に驚きが広がっている。

在ロサンゼルス日本国総領事館は日本時間13日、X公式アカウントを更新。森保ジャパンへのエールとして、51秒の動画を投稿した。

まずドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が登場。「頑張れ！SAMURAI BLUE」と声を合わせると、菊池雄星、ゆりやんレトリィバァ、乃木坂46の元メンバー北川悠理らも同じフレーズでエールを送った。超豪華な“援軍”にX上のファンにも衝撃が走った。

「侍から侍へ！」

「すてきです」

「こういうの見ると涙腺が簡単に決壊するおじさん」

「真っ赤なユニでサムライブルー応援してる菊池くんかわいい」

「ゆりやん笑 でも北川の悠理に1番びっくりしたよ」

日本はオランダ戦後、20日（日本時間21日）にチュニジア、25日（同26日）にスウェーデンと戦う。



（THE ANSWER編集部）