◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は13日（日本時間14日）、米テキサス州ダラスで14日午後3時（同15日午前5時）キックオフの1次リーグF組初戦オランダ戦の前日練習に臨んだ。負傷でチームを離脱したMF遠藤航（リバプール）に代わり、追加招集されたFW町野修斗（ボルシアMG）がこの日の練習から合流。リラックスした表情で丁寧に体を動かし、居残り練習でダッシュを繰り返して状態を整えた。

前回22年カタール大会に続き、2大会連続で追加招集でのW杯メンバー入り。「何か引き寄せるものがあったのか、どういう星に生まれたのか」と笑わせつつ、「航君が僕のプレーを見て、町野で良かったなって思える大会にしたい」と言葉に力を込めた。

選出が有力視されていた中、先月15日に発表されたW杯メンバーから落選。「メンタル的にも難しい状況の時もあり、次に向かうしかないっていう考えもあった。ただ、W杯の情報を目にするたびに悔しさというのは常に感情としてあった」と心境を吐露した。思わぬ形で巡ってきた2度目のW杯。「僕がいないとW杯は見たくないという人も家族の中にはいた。それを考えるとうれしい気持ちはある」と高ぶる気持ちを明かした。

関東への旅行中、追加招集を知らせる電話が鳴った。万事に備えてパスポートは常に携帯しており、連絡を受けてから7時間後のフライトで米国に飛んだ。乗り継ぎのシカゴで足止めを食らい、約40時間かけてダラス入り。食事会場でチームメート、スタッフ陣から拍手で迎えられた。一秒もピッチに立てず、リベンジを誓ったカタール大会から3年半。「僕が招集された意味を示すだけ」。その目は決意に満ちていた。