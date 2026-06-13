◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 ― オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日午前（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除いて非公開練習を行い、最終調整した。

決戦の舞台となるダラス競技場はNFLダラス・カウボーイズの本拠地。最大10万人を収容できる世界最大級のドーム型スタジアムで、超巨大なセンターハング・ビデオボード（天井吊り下げ式の大型ビジョン）が名物となっている。

チームは13日午後にスタジアムに行き、芝生の状態などを確認する予定だが、実際に本番のピッチでボールを蹴るのは初戦の当日となる。GK鈴木彩艶（23＝パルマ）は「頭上に画面があると聞いている。それがボールと被るのかなっていうのはちょっとある。そこは行ってみて確認します」と語った。

いよいよ迎える自身初のW杯。「GKは常にゴールが後ろにあるので緊張感はより、どのフィールドプレーヤーよりもあると思うが、そこにやりがいを感じている。こういう舞台でしっかりとしたプレーをするために日々努力してきた自負があるので、思い切って自分らしいプレーをするだけ」と力を込めた。