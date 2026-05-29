【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。

チームは１２日夜、選手ミーティングを実施した。

ＭＦ堂安律（フランクフルト）は「わくわくと少しの緊張と自信満々な自分、不安な自分もいる。いろいろな感情が交じっている。試合前は多少の緊張感、不安もある中で、それを払拭するために今まで僕らはトレーニングしてきた。大会後に自信満々に僕らがチャンピオンだと言えるようにしっかりやっていきたい」と心境を語った。前回カタール大会との違いについては「責任感が大きい。そこの違いが一番変化がある」と捉え、「人としても成長した４年間だった。本当に集大成だと思うので、死ぬ気でやりたい」と決意を込めた。

堂安は「隙のない戦い」が重要だとし、「一言で言うとさぼらないこと。一つ一つのポジショニング、一つ一つのコーチング。世界各国の分析をしてきたけど、本当に日本人ほどスプリントバックしているチームはない。あれを見ると僕たちが世界一になってもおかしくないと思っている。そういう凡事徹底をやっていきたい」と森保監督の言葉を借りながら強調した。

その上で「まずは初戦。僕たちはまだまだチャレンジャー。全然優勝候補の一つにも僕はまだないと思っている。だからこそしっかり一戦必勝でやっていきたい。オランダの特徴？ ノーコメントで」と話した。