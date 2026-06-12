【ダラス（米テキサス州）１３日＝岡島智哉】日本代表は１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）の北中米Ｗ杯１次リーグ初戦のオランダ戦が行われる決戦の地・ダラスで最終調整を行った。

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負傷離脱した遠藤航（リバプール）の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）も合流した１２日夜。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）の提案で、選手ミーティングが開かれた。

ベテラン、若手が分け隔てなく、膝をつき合わせて率直な思いを口にした。板倉や堂安律ら中心選手だけではなく、ベテランの長友佑都、さらには試合に出ることができない吉田麻也、南野拓実も思いの丈を明かしたという。

板倉は「僕自身は『とにかく責任と覚悟を持って戦うぞ』と。もうやるだけなんで。ミスとか、そんなの正直どうでもいい。なにが大事かって、とにかくみんなでまとまって戦うこと。誰かのミスはチームのミスだし。（チーム内のことは）チーム内で解決しないといけないことだと思うので」と明かした。

菅原由勢は「本が書けるぐらい」の濃い内容だったことを明かし「しゃべるべき人が、１２０点満点の話をしてくれた。僕みたいな初めての大会の人にとって相当響いた」と振り返った。

長友佑都はミーティングで「若いから次があるとかは甘い。みんなこれが最後（のＷ杯）になるかもしれない」と語ったといい「人生の中でこれだけ熱狂できて、これだけ熱くなれるものってなかなかないよと。かみしめて、誇りを持って戦おうと。もう正面突破です。正面突破で突っ込んでいくだけです」と力を込めた。

すでにＷ杯を経験している選手たちの言葉は、初のＷ杯に挑む選手たちに響いた。２１歳の後藤啓介は「より一層、ピリッとした雰囲気になった。このチームは仲がいいし、意見も言い合える。強い集団に、なるべくしてなっている」と刺激を受けた様子。ＧＫ鈴木彩艶は「本当にいい時間になった。よりひきしまりましたし、２日前のタイミングでできたことは意味があった」とうなずいた。

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全員が同じ方向を向いた“ダラスの夜”を経たこの日の練習では、選手たちは引き締まった表情を見せながらも、明るい様子で前日調整に励んだ。団結力を深めた森保ジャパンが、８大会連続８度目のＷ杯に臨む。（岡島 智哉）