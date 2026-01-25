◆米大リーグ ホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・Ｗソックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。前日１２日（同１３日）の同戦は左膝を痛めた影響で今季３度目の欠場。しかし、ロバーツ監督は試合後に「（明日の出場は）何かしらのワークアウトを行って準備させたいと考えている。その上でどうするかを判断する」としながらも「現時点では楽観的に見ている」と２試合ぶりに復帰する可能性が高いことを示唆した。

大谷は１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で３回に２試合連発の１３号先制ソロを放つなど２打数２安打１打点、２四球と合わせると全４打席で出塁していたが、２点リードの７回１死一、二塁で代打が送られた。球団は交代理由を「左膝の炎症」と発表。指揮官は「トレーナーと話したところ、膝の裏側とハムストリングの辺りに少し違和感があると。（心配の度合いは）決して高くない。無理をさせたくなかった」と軽症を強調していた。

だが、１２日（同１３日）の試合は大事を取って治療に専念させた。ロバーツ監督は同日の試合前には「精密検査でも異常は見つからなかった。膝が少し腫れただけで、ＩＬ（負傷者リスト）入りを考えるような状況ではないが、もう一日余裕を持たせることが賢明だと思った」としていた。

これまで月別最多の６５本塁打を記録している６月は今季もこの日まで３６打数１６安打の打率４割４分４厘、３本塁打、９打点と勢いが止まらなかっただけに、大谷が１試合の休養だけで復帰できたことはチームも助かることだろう。

先発の山本由伸投手（２７）は現在３連勝中と好調。前回６日（同７日）の本拠地・エンゼルス戦では８回２安打１失点で６勝目を挙げた。初回に失点を喫した一方で、以降は２２者連続アウトと圧巻の投球を見せただけに、ア・リーグ中地区首位のホワイトソックス打線に対しても快投の期待がかかる。