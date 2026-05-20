【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯の１次リーグ初戦オランダ戦に臨む日本代表は、決戦の地・ダラスで前日練習を行った。新主将のＤＦ板倉滉の提案により、チームは１２日夜、選手ミーティングを実施した。主にＷ杯経験者が思いを話した。長年チームを引っ張った主将ＭＦ遠藤航の離脱による動揺を乗り越え、一体感を高めた。

練習後、取材に応じた板倉は選手ミーティングを実施したことについて「Ｗ杯経験者たちが話す、（Ｗ杯の）重さ、Ｗ杯への思いを（初めての）選手も聞くことができるし、より一層引き締まった感じになった。僕自身は『とにかく責任と覚悟を持って戦うぞ』と。もうやるだけ。自分たち２６人プラス（吉田）麻也くん、タキ（南野拓実）、ワンチームで戦う。そこにブレが生じないように」と改めてチームの結束が強まったとした。

また、「いろんなことがあったと思いますけど、自分の役割としては最終的にチームが同じ方向に向いて、１戦目を迎えられるように。そこに持っていくのが自分の役割。練習の雰囲気はなにも心配する必要がない。逆にいろんなことがあったが、その分、ここにいる今のチームで優勝しないといけないという、引き締まった思いになった。自然と練習のインテンシティーや激しさは増していたので、問題ない」と強調した。

板倉は１２日の練習後に「初戦に向け、一つの不安も取り除きたい。みんなが思っていることを共有したい」とミーティングの意図を明かしていた。日本代表では過去にも、チーム内の問題を解決し、意思を統一するため選手ミーティングを開催してきた。目標のＷ杯制覇へ、全員が同じ方向を向いた“ダラスの夜”を経た、森保ジャパンが“ワンチーム”で強豪オランダ撃破に挑む。