◇サッカーW杯北中米大会

日本代表は14日午後3時（日本時間15日午前5時）キックオフのW杯1次リーグF組初戦でオランダと対戦する。右シャドーで先発が確実なMF久保建英（25＝レアル・ソシエダード）は攻撃のタクトを担う。初出場した前回22年カタール大会は2試合無得点に終わり不完全燃焼。リベンジを期す森保ジャパンの顔が、日本を「最高の景色」に連れていく。

静かに牙を研いだ。12日はベースキャンプ地のナッシュビルで入念に調整。ピリッとした緊張感に包まれる中、久保の軽やかなボールタッチが状態の良さを物語っていた。ついに幕を開ける2度目のW杯。練習後は報道陣の問いかけには応じず、集中した表情で試合会場のダラスに向かった。

3年半分の思いをぶつける舞台が整った。先発した前回大会の初戦ドイツ戦。視線の先にあったスタンドはお祭り騒ぎだった。東京五輪や世代別のW杯を経験してきた久保も、思わず独特の雰囲気にのまれた。ドイツ戦、スペイン戦と出番は前半限り。決勝トーナメント1回戦クロアチア戦は体調不良でメンバーから外れ、ホテルの部屋で敗退を目に焼き付けた。

あれから1287日。Rソシエダードで最高峰の欧州CLを経験し、スペイン1部で存在感を放ってきた。第2次森保ジャパンの活動は、リハビリ中だった3月の英国遠征まで唯一の皆勤（E―1選手権を除く）が続いていた。オランダ戦は節目の国際Aマッチ50試合目。相手は1メートル95の最強センターバック、ファンダイクを中心に欧州予選8戦4失点と鉄壁の守備を誇るが、持ち味であるドリブル突破と創造性でスター軍団の堅守攻略に挑む。

今月4日に25歳になっての初陣。メンバー最年少だった前回大会から「いいクッションになれたら」と経験の浅い選手を気遣う兄貴分になった。11日の練習後は「前回は（大会前に）肩を脱臼していたので（肩に）力が入らなかった。こんな軽口を言えるくらいにはリラックスしている」と久保節が飛び出すほど、自信がみなぎっている。

先月31日のアイスランド戦後。6万人の前で「優勝して、みんなの前にトロフィーを持ってきたい」と声を張り上げた。日本国民を巻き込むため、あえて目標を口にしてこなかった男の決意の表れだった。背番号8を受け継いだ南野をはじめ、三笘、遠藤らW杯出場がかなわなかった仲間の思いも胸の奥にある。「口だけで言っても始まらない。入りからプレーで見せたい」。日本の夢を乗せて、久保が出陣する。