◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。追加招集のFW町野修斗（26＝ボルシアMG）も合流し、練習に参加した。

当初は11日にベースキャンプ地のナッシュビルに入る予定だったが、航空機の欠航が相次ぎ、この日、ついにチーム練習に合流した。

MF遠藤航が負傷の影響でチームを離脱することになり、白羽の矢が立った。前回の22年カタール大会でも追加招集でメンバー入りしており、「何か引き寄せるものがあったのか、どういう星の下に生まれたのか（笑）」としながらも、「いつ呼ばれてもいいように、パスポートは常にどこに行っても持ってました」と準備を続けていたことを明かした。

背番号は遠藤の「6」を継承する。「責任がのしかかってくるものはありますけど、恥じないプレーというか、航くんが僕のプレーを見て“町野でよかったな”と思ってもらえる大会にしたいです」と言葉に力を込めた。