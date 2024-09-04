◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。DF菅原由勢（25＝ブレーメン）が12日夜に行われた選手ミーティングについて明かした。

負傷離脱したMF遠藤航から主将を受け継いだDF板倉滉の声かけで、12日夜に選手ミーティングを実施した。菅原は「僕みたいに初めての大会の人にとっては相当響いた。一人一人がチームのことを考えて、全力を尽くしてるというのを感じたし、素晴らしいミーティングだったと思います。よりチームが一つになったかな」と実感を込めて語った。

特に、メンターとしてチームに帯同しているMF南野拓実、サポートメンバーのDF吉田麻也、5大会連続メンバー入りのDF長友佑都らの言葉が心に響いたと明かし、「（響いた言葉は）本を書けるくらいありますよ。いよいよ始まるなという思いと同時に、やっぱりこれぐらいの熱を持ってW杯を戦わないといけないというのを体現してくれている。やっぱりいてくれてありがたい存在です」と感謝を口にしていた。