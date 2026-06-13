◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。GK鈴木彩艶（パルマ）は前夜12日（同13日）の選手ミーティングで「改めて気合が入った」とし、「より引き締まって、2日前のタイミングでできたのは意義があった」と強調した。

選手ミーティングは負傷離脱のMF遠藤航（リバプール）に変わる新主将、DF板倉滉（アヤックス）の呼びかけで実施。鈴木彩は「チームとしてこの大会に向かっていくところを話したし、各々がチームに対して思っていることを話して、絵を合わせて、改めて気合が入った感覚があるので良い時間だった」と説明した。

ミーティングでは選手全員が発言したわけではなかったものの、長友佑都（FC東京）や鎌田大地（クリスタルパレス）、伊東純也（ゲンク）ら数人が話したという。“心に残った言葉”を問われた鈴木彩は「どんな状況でも28人で最後まで戦うというところ言っていた。チーム外のことは気にせず、僕たちの中で解決していこうというのもあった」と明かした。

試合については「立ち上がりは何が起こるか分からないので、そこの準備はしないといけない」と入りの重要性を指摘。初のW杯へ「こういった舞台でしっかりとしたプレーをするために日々努力してきた自負があるので、思いきって自分らしいプレーを発揮するだけ」と闘志を燃やした。