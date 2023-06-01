天皇皇后両陛下が、公式訪問1か国目のオランダに到着されました。

両陛下は現地時間13日午後6時半ごろ（日本時間14日午前1時半ごろ）、オランダの首都アムステルダムのスキポール空港に到着し、儀仗隊の歓迎を受けられました。

両陛下はその後、オランダ王室の特別な招待により、2006年にご一家で静養した離宮「ヘット・アウデ・ロー城」に移動し、数日間滞在されます。

今回の訪問は国賓としてオランダとベルギーから招待を受けたもので、国王王妃主催の晩さん会や、歓迎行事、首相との面会などが予定されています。

▼オランダでは、戦没者記念碑、水の研究施設、国際司法裁判所が入る平和宮、小児がんセンターなど、▼ベルギーでは、ブリュッセル市庁舎、ナミュール市、半導体の研究施設「imec」などを訪問される予定です。

国際親善を目的とした両陛下の外国公式訪問は、インドネシア、イギリス、モンゴルに続いて即位後4回目で、複数の国を訪ねるのは、2002年にニュージーランドとオーストラリアを訪問されて以来、24年ぶりです。

日程はおよそ2週間で、26日午後に帰国される予定です。