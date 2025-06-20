◇インターリーグ ドジャース2―8ホワイトソックス（2026年6月12日 シカゴ）

ドジャースの大谷は12日（日本時間13日）のホワイトソックス戦を欠場した。敵地レート・フィールドの中堅入り口からグラウンドを横切ってクラブハウス入り。負傷箇所にテーピングなどの処置はなかった。

前日のパイレーツ戦で左膝に違和感を感じ、7回に代打を送られて交代。MRI検査で異常な所見はなかった。デーブ・ロバーツ監督は「管理可能な状態。IL（負傷者リスト）入りを考えるような状況ではない」と軽症を強調しつつ、「移動もあるから、もう1日余裕を与えた」と欠場の理由を明かした。

ベンチから戦況を見守り、治療に専念。試合中には右太腿裏の肉離れでIL入りしているホ軍の村上とジェスチャーで会話するなど明るい表情も見られた。13日（同14日）の出場について、指揮官は「前向きに考えている。明日ある程度のワークアウトをこなしてから最終的に判断する」と明言を避け、次回登板に関しては「何もなければ予定通り」と17日（同18日）のレイズ戦を示唆した。

7月に32歳。まだシーズン半分にも到達しておらず、ポストシーズンまでを考えれば無理をする時期ではない。3年ぶりの「二刀流」を完走するためにも首脳陣には慎重な判断が求められる。（小林 伊織）