◇ア・リーグ ブルージェイズ8―5ヤンキース（2026年6月12日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が12日（日本時間13日）、本拠地でのヤンキース戦に「5番・三塁」で出場し、初回に9試合ぶりの14号2ランを放って勝利に貢献した。ロジャーズ・センターの左翼ポール際にある最上段の5階席まで運び、通称「500レベル・クラス」に名を連ねた。トロントでもサッカーW杯北中米大会が開幕。熱狂の地元を特大弾でも沸かせた。

大歓声に応え、岡本は二塁ベース付近で珍しく右手を突き上げた。左手親指骨折から復帰した捕手カークに先制打が出た初回、なお2死二塁。カウント2―2から左腕ウェザーズの6球目スライダーを完璧に捉え、9試合ぶりの14号を左翼ポール際へ打ち込んだ。

「打てて良かった。ファウルにならないかと思った」

飛距離423フィート（約128・9メートル）は、5月2日ツインズ戦の8号の453フィート（約138・1メートル）を筆頭に自身4番目でも、着弾した場所が特別だった。5階席の通称「500レベル」というエリア。現地実況は「なんと500レベルの席に届いた。スカイ・スクレイパー（超高層ビル）のような打球」と驚嘆し、同僚ゲレロはベンチで口をあんぐり、目を丸くし、頭を抱えて驚いた。

球団公式Xは「球団史上10人目の500レベルに本塁打を打った選手」と伝え、地元テレビ「スポーツネット」のシー・ダビディ記者はXで1989年開場から24人目で、球団では17年ジョシュ・ドナルドソン以来9年ぶりと紹介。ジョン・シュナイダー監督は「あそこまでの打球はなかなか見られるものではない。凄いパワーを持っている」と舌を巻いた。

サッカーW杯はトロントでも開幕し、本拠地から約2・5キロ離れたトロント競技場で初戦に臨んだカナダはボスニア・ヘルツェゴビナと1―1で引き分けた。サッカー開催のため普段より30分遅い開始で初回から沸かせ、同地区のヤンキースからは初本塁打で3連戦の初戦白星に貢献した。14号は日本選手のメジャー1年目では22年鈴木（カブス）と並ぶ7位。「勝ったから良かった。それが一番。また明日、いっぱい打てるように頑張る」と表情を引き締めて球場を後にした。

▽500レベル・クラブ ブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センターの通称「500レベル」は最上階に当たる5階席。「500レベル・ホームラン」は規格外のパワーを証明する一発として認知され、本塁打を打ち込むと「500レベル・クラブ」入りできる。客席に着弾する必要があり、広告看板に当たって跳ね返ったり、中堅にあるホテルの窓を直撃した当たりはカウントされない。