◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した。MF堂安律（27＝Eフランクフルト）は強豪撃破のキーワードに「凡事徹底」を挙げた。

最終調整を終えた堂安は「ワクワクと少しの緊張と、自信満々の自分もいたりとか、少し不安な自分もいたりとか、いろんな感情が入り混じってる」と胸中を吐露。「自信満々で僕らがチャンピオンになってる姿を想像しながら、しっかり準備していきたいと思ってます」と言葉に力を込めた。

対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗と未だに勝利がない。初戦を戦う上でのポイントについて聞かれた堂安は「隙を見せないことだと思います。やっぱりこういう大会っていうのは、隙を見せればやられるので。そういう隙を見せないって部分は日本人が間違いなく世界で勝てるところだと思う。森保さんがこの8年間、徹底的に僕たちに落とし込んできたところですし、凡事徹底を試合中もしっかりやりながら戦いたいと思います」と語った。