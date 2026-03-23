◇交流戦 阪神6―3オリックス（2026年6月13日 京セラドーム）

試合後の阪神・佐藤輝は、本来の打撃状態ではないからか、いつも以上に浮かない表情を浮かべていた。それでも状態の良しあしは、試合に入れば関係ない。追い求めるのは勝利につながる一本だけ。背番号8のバットが、序盤から試合を動かした。

「（打てて）良かったです。チャンスだったので、いい当たりになって良かった」

初回2死二塁。カウント1―1からジェリーの真ん中高めツーシームを、鮮やかにはじき返した。ライナー性で飛び出した打球は左中間フェンスに直撃する先制の適時二塁打。5日楽天戦以来6試合ぶりの打点がリーグ単独トップの9度目の決勝打となった。シーズン開幕から打線をけん引する3冠王。口では多くを語ることはなくても、誰よりも勝利を渇望する男が、今季最長ブランクに終止符を打ち、4連敗中と暗雲が漂っていたチームを初回から波に乗せた。

勢いは止まらない。1点リードで迎えた4回無死一塁。カウント2―2から高めのスライダーを引っ張り込んで右前打とした。一、三塁に好機を拡大した一打が続く大山の犠飛を呼び込み、先発・高橋を強力援護。マルチ安打も3日西武戦以来、実に8試合ぶりだった。この日の試合前打撃練習では、豪快なアーチを数本架ける一方で、理想とする打球が出ない際にはケージ内で大きな声を発するほど、フラストレーションがたまっていた。だからこそ結果は、何よりの薬となるはず。この日、スコアボードに刻んだ「H」ランプは必ずや完全復調へつながるに違いない。

依然、打率・356（222打数79安打）、15本塁打、44打点と主要3部門でリーグトップに君臨する。「しっかりね、毎日の準備を大事にして頑張りたいと思います」。猛虎の浮沈を担う背番号8。小休止を経て、そろそろ進撃モードに再突入の予感だ。 （石崎 祥平）