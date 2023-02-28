◇交流戦 阪神6―3オリックス（2026年6月13日 京セラドーム）

阪神・森下が連敗脱出の突破口を開いた。2本の二塁打と四球で3度出塁し、その全てで生還して3得点をマークした。貧打にあえいだチームを勢いづかせた。

「連敗を止められたことが一番なので、良かったと思う」

2メートル13もの身長を誇るジェリーの「未体験の角度」に対応した。初回はスライダーを泳ぎながら捉えて三塁線を抜き、6回はツーシームを完璧に打ち返して左中間を破った。

「まあ、身長はあまり気にせず。というか、自分では、しっかり自分のスイングすることを意識した結果、いい結果になったと思う。どんな角度って聞かれたら説明が難しいけど、まあ、高かった」

対戦が少ない投手を苦にしないのは、WBCなどの国際大会で証明してきた。試合前の地道なルーティンが、“初モノ”への処方箋になっている。

「足を上げて投げるのは、どんなピッチャーでも同じ。自分からしたら、投げ方どうこうというのは別に問題じゃない。自分のタイミングが全て。スイングをいつ始動させるのか。それを試合前の練習で毎日意識している。それが打席で無意識に出るんだと思う」

バットだけでなく、足でも貢献した。4回は大山の浅い中飛で三塁からタッチアップしホームイン。「思い切ってって感じでした」。50メートル走6秒1の触れ込みで入団した走力を発揮し、大山から「翔太が本当にナイスラン」と感謝された。

「今日だけじゃなく、明日（14日）もクリーンアップで点を取りたい」

2試合連続マルチ安打で、打率は・292に上昇。チームを元気にする役目は、やはり森下が一番似合う。 （倉世古 洋平）