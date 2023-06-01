【今日の献立】2026年6月14日(日)「ボンゴレビアンコ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ボンゴレビアンコ」 「ズッキーニのソテー」 「マンゴーモッツァレラ」 の全3品。
オイルパスタにサッパリとした副菜を添えた、イタリアン献立。
【主食】ボンゴレビアンコ
ルッコラの苦味がハーブのよう。
調理時間：20分
カロリー：547Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
水 1800~2000ml
塩 18~20g
アサリ (砂出し)1パック ルッコラ 1/2袋
ニンニク (みじん切り)1片分
オリーブ油 大さじ1
白ワイン 大さじ3
塩 適量 EVオリーブ油 大さじ2
粗びき黒コショウ 適量
2. スパゲティーをゆでる間に、フライパンにニンニク、オリーブ油を入れて中火で炒め、香りがたったらアサリと白ワインを加え、フライパンに蓋をする。
3. 貝が開いたら火を止めてアサリをいったん取り出し、中火にかけてスパゲティー、ゆで汁お玉1杯分、ルッコラを加えて強火にかける。
4. トロミがついたらアサリを戻し入れ、塩で味を調えて器に盛り、EVオリーブ油をかけ、粗びき黒コショウを振る。
【副菜】ズッキーニのソテー
シンプルで飽きの来ない美味しさ。
調理時間：10分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ニンニク (みじん切り)1/2片分
サラダ油 大さじ1.5
塩 適量
2. 焼き色がついたら返して火を通し、ニンニクを加えて炒め合わせ、香りがついたら塩で味を調え、器に盛り、ローズマリーを添える。
【副菜】マンゴーモッツァレラ
デザートのような前菜です。
調理時間：15分
カロリー：151Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
モッツァレラチーズ 50g
プチトマト 6個
＜ドレッシング＞
EVオリーブ油 小さじ2
レモン汁 少々
塩 少々
ミントの葉 適量
プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
オイルパスタにサッパリとした副菜を添えた、イタリアン献立。
【主食】ボンゴレビアンコ
ルッコラの苦味がハーブのよう。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：547Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）スパゲティー 180g
水 1800~2000ml
塩 18~20g
アサリ (砂出し)1パック ルッコラ 1/2袋
ニンニク (みじん切り)1片分
オリーブ油 大さじ1
白ワイン 大さじ3
塩 適量 EVオリーブ油 大さじ2
粗びき黒コショウ 適量
【下準備】アサリは殻と殻をこすり合わせるようにして水洗いし、ザルに上げる。ルッコラは根元を切り落とし、長さ4等分に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 塩を加えた熱湯でスパゲティーを表示の時間より1分短くゆでてザルに上げる。ゆで汁はお玉1杯分取っておく。
©Eレシピ
2. スパゲティーをゆでる間に、フライパンにニンニク、オリーブ油を入れて中火で炒め、香りがたったらアサリと白ワインを加え、フライパンに蓋をする。
©Eレシピ
3. 貝が開いたら火を止めてアサリをいったん取り出し、中火にかけてスパゲティー、ゆで汁お玉1杯分、ルッコラを加えて強火にかける。
©Eレシピ
4. トロミがついたらアサリを戻し入れ、塩で味を調えて器に盛り、EVオリーブ油をかけ、粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
【副菜】ズッキーニのソテー
シンプルで飽きの来ない美味しさ。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ズッキーニ 1/2~2/3本 ローズマリー 1枝
ニンニク (みじん切り)1/2片分
サラダ油 大さじ1.5
塩 適量
【下準備】ズッキーニはピーラーで縦じまに皮をそぎ、厚さ1cmの輪切りにし、大きければ半月切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油とローズマリーを入れて中火にかけ、香りがたったら取り出して弱火にし、ズッキーニを並べる。
©Eレシピ
2. 焼き色がついたら返して火を通し、ニンニクを加えて炒め合わせ、香りがついたら塩で味を調え、器に盛り、ローズマリーを添える。
©Eレシピ
【副菜】マンゴーモッツァレラ
デザートのような前菜です。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：151Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）マンゴー (アップルマンゴー)1/2~1個
モッツァレラチーズ 50g
プチトマト 6個
＜ドレッシング＞
EVオリーブ油 小さじ2
レモン汁 少々
塩 少々
ミントの葉 適量
【下準備】マンゴーは皮をむき、種の両側を切り落として1cm角に切る。モッツァレラチーズは手でマンゴーの大きさ位にちぎる。
©Eレシピ
プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. マンゴー、モッツァレラチーズ、プチトマトを＜ドレッシング＞で和えて器に盛り、ミントの葉を散らす。
©Eレシピ