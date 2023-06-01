プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ボンゴレビアンコ」 「ズッキーニのソテー」 「マンゴーモッツァレラ」 の全3品。
オイルパスタにサッパリとした副菜を添えた、イタリアン献立。

【主食】ボンゴレビアンコ
ルッコラの苦味がハーブのよう。

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調理時間：20分
カロリー：547Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

スパゲティー  180g
  水  1800~2000ml
  塩  18~20g
アサリ  (砂出し)1パック ルッコラ  1/2袋
ニンニク  (みじん切り)1片分
オリーブ油  大さじ1
白ワイン  大さじ3
塩  適量 EVオリーブ油  大さじ2
粗びき黒コショウ  適量

【下準備】

アサリは殻と殻をこすり合わせるようにして水洗いし、ザルに上げる。ルッコラは根元を切り落とし、長さ4等分に切る。

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【作り方】

1. 塩を加えた熱湯でスパゲティーを表示の時間より1分短くゆでてザルに上げる。ゆで汁はお玉1杯分取っておく。

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2. スパゲティーをゆでる間に、フライパンにニンニク、オリーブ油を入れて中火で炒め、香りがたったらアサリと白ワインを加え、フライパンに蓋をする。

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3. 貝が開いたら火を止めてアサリをいったん取り出し、中火にかけてスパゲティー、ゆで汁お玉1杯分、ルッコラを加えて強火にかける。

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4. トロミがついたらアサリを戻し入れ、塩で味を調えて器に盛り、EVオリーブ油をかけ、粗びき黒コショウを振る。

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【副菜】ズッキーニのソテー
シンプルで飽きの来ない美味しさ。

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調理時間：10分
カロリー：93Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ズッキーニ  1/2~2/3本   ローズマリー  1枝
  ニンニク  (みじん切り)1/2片分
サラダ油  大さじ1.5
塩  適量

【下準備】

ズッキーニはピーラーで縦じまに皮をそぎ、厚さ1cmの輪切りにし、大きければ半月切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにサラダ油とローズマリーを入れて中火にかけ、香りがたったら取り出して弱火にし、ズッキーニを並べる。

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2. 焼き色がついたら返して火を通し、ニンニクを加えて炒め合わせ、香りがついたら塩で味を調え、器に盛り、ローズマリーを添える。

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【副菜】マンゴーモッツァレラ
デザートのような前菜です。

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調理時間：15分
カロリー：151Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

マンゴー  (アップルマンゴー)1/2~1個
モッツァレラチーズ  50g
プチトマト  6個
＜ドレッシング＞
  EVオリーブ油  小さじ2
  レモン汁  少々
  塩  少々
ミントの葉  適量

【下準備】

マンゴーは皮をむき、種の両側を切り落として1cm角に切る。モッツァレラチーズは手でマンゴーの大きさ位にちぎる。

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プチトマトはヘタを取り、横半分に切る。ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. マンゴー、モッツァレラチーズ、プチトマトを＜ドレッシング＞で和えて器に盛り、ミントの葉を散らす。

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