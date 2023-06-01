強豪オランダとの大一番へ！日本代表が前日練習を実施。離脱した遠藤航に代わり、町野修斗が合流【W杯】
現地６月14日に北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表は、12日にベースキャンプ地のナッシュビルから開催地のダラスへ移動。翌13日の10時より前日練習を実施し、冒頭の15分のみが公開された。
11日に怪我で離脱した遠藤航に代わって追加招集された町野修斗が、この日から合流。試合前日に26人が揃った。
グループステージの行方を占う強豪との大一番は、現地14日の15時（日本時間15日５時）にキックオフ予定だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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グループステージの行方を占う強豪との大一番は、現地14日の15時（日本時間15日５時）にキックオフ予定だ。
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