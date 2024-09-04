J2栃木CがC大阪の元韓国代表GK金鎮鉉（38）獲得に動いていることが13日、分かった。複数の関係者によると、すでに期限付き移籍での正式オファーを提示。交渉を進めているという。

19年に現在のクラブ名に改名した後は、順調にステップアップを重ねた。16年J1得点王のFWピーターウタカやC大阪で活躍したDFマテイ・ヨニッチら実力者を加えた昨季はJ3を制覇。地域リーグからJFL、J3、J2と3シーズン連続昇格という快挙を達成した。クラブ初のJ2リーグ挑戦を控え、J1通算423試合を誇る守護神に白羽の矢を立てた。

金鎮鉉は昨季プロ最少9試合出場。百年構想リーグも足関節靱帯損傷の影響もあって3試合出場に留まった。だが失点はPKのみで、出場した試合では高いセービング能力とフィード力で実力を証明した。09年に入団して以降C大阪一筋。GK福井光輝の浦和移籍が決定的な中、クラブJ1最多出場記録を誇るレジェンドの決断に注目が集まる。

◇金 鎮鉉（キム・ジンヒョン） 1987年7月6日生まれ、韓国・京畿道水原市出身の38歳。東国大を経て09年にC大阪へ加入。1年目から守護神に定着し、17年にはルヴァン杯、天皇杯の2冠獲得に貢献。23年に外国籍選手初のJ1通算100完封、24年にはフェアプレー個人賞を受賞。元韓国代表として国際Aマッチ16試合出場し18年W杯ロシア大会出場。J1通算423試合出場。1メートル92、82キロ。利き足は右。