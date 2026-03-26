HAKUの新作ナイトクリームマスク登場！寝ている間に美白ケアする新習慣

美白美容液市場で21年連続売上No.1※1を誇るHAKUから、新たな夜用スキンケアアイテム「薬用 美白ナイトクリームマスク（医薬部外品）」が2026年7月21日（火）に登場します。寝る前に塗るだけで、美白とうるおいケアを同時に叶える“盛る美白マスク”として誕生。忙しい毎日の中でも手軽に取り入れられる、注目のナイトケアアイテムをご紹介します。

夜のスキンケアに新習慣を提案

HAKUは、シミ予防研究を続けてきた美白ブランドとして、多くの女性の肌悩みに寄り添ってきました。

今回発売される「HAKU 薬用 美白ナイトクリームマスク（医薬部外品）」は、夜のスキンケア時間を活用した新しい美白習慣を提案するアイテムです。

近年の調査では、「明るい肌」を目指す女性ほどナイトケアへの関心が高いことが判明。そんなニーズに応えるため、就寝中にじっくりケアできる高機能クリームマスクが開発されました。

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濃厚膜処方でうるおいと透明感をサポート

最大の特長は、HAKU独自の機能型濃厚膜処方です。クリームを肌にのばすことで、まるでマスクのように肌を一晩中包み込みます。

さらに、HAKU史上最高濃度となる美白有効成分アクティブ4MSK※2を配合。メラニン生成の引き金となる酵素チロシナーゼの働きを複数のステップでブロックし、シミ・そばかすを防ぎます。

また、グルタチオンGL※3をはじめとした4種の美容成分を配合。角層のすみずみまでうるおいを届け、乾燥によるくすみ※5が気になる肌にもアプローチします。

翌朝には、なめらかで明るい肌印象へ導いてくれるのが魅力です。

*美白は、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

商品概要と使用方法

HAKU 薬用 美白ナイトクリームマスク（医薬部外品）



価格：9,350円（税込）

本品はクリームとマスクの機能を兼ね備えた夜用クリームマスク。長時間うるおいをキープしながら乾燥を防ぎ、乾燥による小じわを目立たなくします（効能評価試験済み）。

無香料、アレルギーテスト済み、ニキビのもとになりにくい処方を採用しています。

（全てのかたにアレルギーが起きない、ニキビができないというわけではありません。）

使用方法は、夜のお手入れの最後にアーモンド粒大を顔全体へなじませるだけ。週2～3回の使用が目安ですが、毎晩使用することも可能です。適正使用量で約45回分使用できます。

※翌朝の洗顔で、肌表面に残ったクリームを洗い流してください。

内容量：75g

※1 インテージSRI,SRI+ 美白美容液市場 2005年1月～2025年12月 HAKU 金額シェア

※2 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※3 グルタチオン・グリセリン（整肌・保湿）

※5 乾燥による

明るい肌印象を目指す夜ケアに

毎日忙しく過ごしていると、丁寧なスキンケアの時間を確保するのは難しいもの。HAKUの「薬用 美白ナイトクリームマスク」は、寝ている時間を活用しながら美白とうるおいケアを叶える心強いアイテムです。

夜のお手入れの最後にプラスするだけで、翌朝の肌に自信が持てそう♡透明感のある明るい肌を目指したい方は、ぜひチェックしてみてください。