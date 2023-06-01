甘ずっぱウマ×なすのとろジュワ食感が最高『なすと鮭の焼き南蛮漬け』味しみテクも

甘酸っぱい南蛮酢がしみた〈とろジュワ〉なすに、食欲がわきたつ！

やわらかく焼いた鮭がたっぷりの、さっぱりウマい魚おかずです。みょうがとしょうがの香味野菜コンビで、よりキリリと引き締まった味わいに。シャキシャキした食感がアクセント！

『なすと鮭の焼き南蛮漬け』のレシピ

材料（2人分）

なす……3個（約240g）

生鮭の切り身……2切れ（約180g）

玉ねぎ……1/4個（約50g）

みょうが……2個

しょうが……1/2かけ（約5g）

〈南蛮酢〉

赤唐辛子……1本

だし汁……1と1/2カップ

砂糖……大さじ1と1/2

酢……大さじ1と1/2

しょうゆ……大さじ2と1/2

塩……小さじ1/4

小麦粉……大さじ1

サラダ油……大さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

鮭は4等分に切って塩をふり、10分ほどおく。なすはへたを切ってピーラーで皮をしま目にむき、縦に4つ割りにする。玉ねぎは横に薄切りにする。みょうがは縦半分に切ってから斜め薄切りにする。しょうがは皮をむいてせん切りにする。南蛮酢の赤唐辛子は半分に切って、へたと種を除く。

（2）南蛮だれを作る

バットに南蛮酢の材料を合わせ、玉ねぎ、みょうが、しょうがを加えて混ぜる。鮭の水けを拭き、小麦粉をまぶす。

（3）鮭となすを焼いて漬ける

フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、鮭を並べ入れる。1分30秒ほど焼いて上下を返し、さらに1分30秒ほど焼いて（2）のバットに入れる。同じフライパンにサラダ油大さじ1 1/2をたして中火で熱し、なすを入れる。ころがしながら3分ほど焼き、なすが柔らかくなったらバットに加える。10分以上おいて、味をなじませる。

なすの皮をしま目に剥く、鮭に小麦粉をまぶす、焼きたてアツアツを南蛮酢に浸す工夫で、短時間でも味しみしみに仕上がりますよ♪

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）