１０日、慈渓市のヤマモモ農園で、熟した実の収穫を進める村民。（慈渓＝新華社記者／徐碰）

【新華社慈渓6月13日】中国浙江省のヤマモモの一大産地、慈渓市で収穫期が始まり、各地から訪れた観光客が摘み取りや試食を楽しんでいる。同市のヤマモモの栽培面積は6千ヘクタール余りで、年間生産量は6万トンを超える。

１０日、慈渓市のヤマモモ農園で、出荷を待つヤマモモ。（慈渓＝新華社記者／徐碰）

１０日、ヤマモモの育種や栽培、摘み取り体験、販売を手掛ける慈渓市の農園で、品質検査を行う従業員。（慈渓＝新華社記者／徐碰）

１０日、慈渓市の工場で、ヤマモモの出荷準備をする従業員。（慈渓＝新華社記者／徐碰）

１０日、慈渓市のヤマモモ農園で、収穫したヤマモモを選別する従業員。（慈渓＝新華社記者／徐碰）