F1カタルーニャ GP予選

サーキット：スペイン／カタルーニャ・サーキット

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：31℃

路面温度：52℃

F1カタルーニャ GPの予選がカタルーニャ・サーキットで行われ、G.ラッセル（MER）がポールポジションを獲得した。2番手はL.ハミルトン（FER）、3番手はK.アントネッリ（MER）となっている。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）Q1／Q2／Q3／ラップ

1位 G.ラッセル（MER）1:15.717／1:15.228／1:14.679／13

2位 L.ハミルトン（FER）1:15.625／1:15.418／1:14.743／14

3位 K.アントネッリ（MER）1:15.977／1:15.295／1:14.998／14

4位 L.ノリス（MCL）1:16.287／1:15.361／1:15.001／14

5位 M.フェルスタッペン（RBR）1:16.352／1:15.484／1:15.021／12

6位 I.ハジャー（RBR）1:16.427／1:15.754／1:15.077／14

7位 O.ピアストリ（MCL）1:16.138／1:15.518／1:15.090／15

8位 L.ローソン（RB）1:16.673／1:15.585／1:16.542／14

9位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）1:16.066／1:15.768／1:16.657／17

10位 C.ルクレール（FER）1:15.964／1:15.281／-／8

11位 A.リンドブラッド（RB）1:16.425／1:15.840／-／8

12位 G.ボルトレート（AUD）1:16.616／1:16.001／-／9

13位 F.コラピント（ALP）1:16.590／1:16.191／-／12

14位 P.ガスリー（ALP）1:16.599／1:16.261／-／12

15位 O.ベアマン（HAS）1:16.571／1:16.389／-／15

16位 C.サインツ（WIL）1:16.881／1:17.827／-／15

17位 E.オコン（HAS）1:17.073／-／-／9

18位 A.アルボン（WIL）1:17.424／-／-／9

19位 S.ペレス（CAD）1:17.545／-／-／6

20位 V.ボッタス（CAD）1:17.757／-／-／9

21位 L.ストロール（AST）1:18.758／-／-／8

22位 F.アロンソ（AST）1:18.815／-／-／8

2026-06-14 00:19:05 更新