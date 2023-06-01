＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA AREANA TOKYO

Mrs．GREEN APPLEが2年連続で最優秀アーティスト賞に輝いた。俳優渡辺謙（66）からルビー（トロフィー）を受け取った大森元貴（29）は「昨年に続いての最優秀アーティスト賞。本当にうれしく思います」と喜んだ。

授賞式後の囲み取材で、大森は「感無量です。うれしいです」と改めて喜びを口にした。16歳の時に組んだバンドで、この約10年大きな成長曲線を描いてきた。「音楽は元々ボーダーレスですごくグローバルなもの。生まれ落ちた瞬間から（フィールドは）世界だったと思うので、胸を張って鳴らし続けてきたのが認められて、報われてすごくうれしい」と喜んだ。「ちょうど今アルバム制作をしていて、明日もレコーディング。浮き足立たず、粛々と楽曲制作していきたい」。背筋を伸ばして、日々音楽と向き合っていく。

新曲「風と町」はNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌に起用されているほか、ヒット曲「ライラック」はBillboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数9億回を突破。4月からはTBS系「テレビ×ミセス」でバラエティーにも挑戦中。