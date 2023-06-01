【こむしちゃんのかんづめ パート37】 6月中旬 発売予定 価格：1回200円

ノコギリクワガタ（黒）

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「こむしちゃんのかんづめ パート37」を6月中旬に発売する。価格は1回200円。

本商品は、「こむしちゃんのかんづめ」シリーズの第37弾。今回、完全新規造形でノコギリクワガタが登場する。ラインナップは、大虫が「ノコギリクワガタ（黒）」、「ノコギリクワガタ（金）」、「アトラスオオカブト（黒）」、「アトラスオオカブト（銀）」、「ネプチューンオオカブト（黒）」、「ネプチューンオオカブト（銀）」の6種、小虫が「カブトムシ（黒）+かんづめ（銀）シール付」、「コクワガタ（黒）+かんづめ（金）シール付」の2種。

かんづめに付属するシールには昆虫の豆知識を記載。かんづめに貼って虫を乗せることでミニサイズの昆虫図“缶”として楽しめる。本体サイズは約25～110mm。

ノコギリクワガタ（金）

アトラスオオカブト（黒）

アトラスオオカブト（銀）

ネプチューンオオカブト（黒）

ネプチューンオオカブト（銀）

カブトムシ（黒）+かんづめ（銀）シール付

コクワガタ（黒）+かんづめ（金）シール付

(C)T-ARTS

