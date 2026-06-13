【ダラス（米テキサス州）１３日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】

日本代表は１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）の北中米Ｗ杯１次リーグ初戦のオランダ戦が行われる、決戦の地ダラスに入った。

負傷離脱した遠藤航（リバプール）の代わりに招集されたＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）も合流。２６人がそろったことで、新主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）が提案して１２日夜、選手ミーティングが行われたことが、分かった。長年、主将としてチームを引っ張った遠藤航の離脱、突然の代表引退表明によるチーム内の動揺を乗り越え、一体感を高めるのが狙いで、ベテラン、若手が分け隔てなく、率直な思いを語り合ったと見られる。新主将・板倉は１２日の練習後に「初戦に向け、一つの不安も取り除きたい。みんなが思っていることを共有したい」と意図を明かしていた。日本代表では過去にも、チーム内の問題を解決し、意思を統一するため選手ミーティングを開催してきた。森保ジャパンが“ワンチーム”で強豪オランダ撃破に挑む。

気持ちをひとつにした日本代表は１３日、オランダ戦に向けて前日練習を行った。

◆日本代表の主な選手ミーティング

▼０５年６月 ドイツＷ杯最終予選・バーレーン戦を前にしたアブダビ合宿中、主将ＤＦ宮本恒靖が選手を集めた通称「アブダビの夜」。直前の親善試合・ペルー戦、ＵＡＥ戦で連敗したチームに奮起を促した

▼１０年５月 南アＷ杯前のスイス・ザースフェー合宿中にＧＫ川口能活の提案で開催。直前の親善試合で連敗した状況で、ＤＦ田中マルクス闘莉王は「俺たちは下手くそなんだ！」、中沢佑二は「泥臭く戦おう」と方向性を統一した

▼１３年１０月 東欧遠征のセルビア戦、ベラルーシ戦の間に実施した通称「ミンスクの夜」。チームの戦術面のマイナーチェンジを含め、話し合いを持った

▼２２年１１月 カタールＷ杯で１次Ｌ突破をかけた第３戦・スペイン戦前夜に実施。サブとしてチームを支えていたベテランＧＫ川島永嗣が涙ながらにＷ杯にかける思いを語り、チームは結束した