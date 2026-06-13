◇W杯1次リーグF組 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。13日（同14日）にはダラス市内で冒頭15分を除く非公開練習を行い、最終調整した

負傷離脱したMF遠藤航に代わって追加招集されたFW町野修斗もチームに合流。前日練習は、メンバー26人にメンターのMF南野拓実、サポートメンバーのDF吉田麻也を含めた28選手が参加した。DF長友佑都はランニング中に約200人の報道陣に向かって「行くぞ、おい！」と声をかけ、重要な初戦への気運を高めた。

公式練習の会場はダラス市内の大学施設。チームは午後に試合会場のダラススタジアムに向かって芝生の状態を確認するが、実際にスタジアムでボールを蹴るのは試合当日となる。

対オランダ戦の通算成績は日本の0勝1分2敗。初対戦は09年の国際親善試合で、0―3で完敗。W杯では10年南アフリカ大会の1次リーグ第2戦で対戦し、0―1で敗れた。最後の対戦は2013年の国際親善試合で、2点を先行されながらも、FW大迫勇也とMF本田圭佑の得点で追いつき、2―2で引き分けた。