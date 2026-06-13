署名が13万筆を超えた巨人・阿部慎之助前監督（47）の復帰を求めるオンライン署名の運営が13日、公式Xを更新。送付した署名と要望書が巨人軍および読売新聞社に到着したことを確認したとし、これをもって活動を正式に終了すると発表した。

運営は「先日簡易書留にて発送いたしました署名および要望書につきまして、本日、読売巨人軍様ならびに読売新聞グループ本社様への到着を確認いたしました。これをもちまして、『阿部慎之助氏の監督復帰を求める会』としての活動を正式に終了いたします」と報告。

「本活動には賛同のお声だけでなく、様々なご意見やご批判もありました。私たちも、この活動や署名が全てを解決するものだとは考えておりません。ただ、一人のファンとして抱いた想いを形にし、届けるための一つの手段として、この活動を行いました」とつづり、「約13万人の皆様からお預かりした声を、責任を持って届けるという当初の目的は果たすことができたと考えております。ご署名、ご支援、拡散、そして活動を見守ってくださった全ての皆様に心より感謝申し上げます」と感謝を示した。同アカウントはまもなく削除するという。

5月26日に「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から始まったオンライン署名は当初の目標だった「巨人の本拠地である東京ドーム収容人数の4万3500人」を大きく超える大反響となり、運営は5月28日、活動を前倒しで終了すると発表した。最終的には13万801筆が集まった。運営は今月10日、球団と読売新聞社に署名と要望書を簡易書留にて送付したことを報告していた。